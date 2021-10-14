Еще 562 случая COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

Еще 562 случая COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области
Еще 562 случая COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 14:37Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Еще 562 случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Свердловской области за сутки с 13 по 14 октября, сообщает оперативный штаб региона.

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось почти до 146,6 тысячи человек

Большая часть случаев за сутки выявлена среди жителей Екатеринбурга. Там подтверждено 153 случая. Оставшиеся случаи приходятся на другие муниципалитеты региона, в том числе и Нижний Тагил.

Отмечается, что количество человек в тяжелом состоянии составляет 923 человека. Еще у 7377 человек состояние оценивается как средней тяжести.

В целом по России за сутки подтверждено почти 31,3 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Из них у 2767 человек заболевание проявляется без клинических симптомов. Общий показатель заболеваемости с начала пандемии вырос до 7,89 миллиона случаев.

За сутки после лечения от коронавируса из больниц выписан 431 человек в Свердловской области

Всего с начала пандемии число вылечившихся граждан составляет 134,4 тысячи человек.

В России в общей сложности число выздоровевших составляет 6,93 миллиона человек, из них за сутки выписаны 21,6 тысячи пациентов. Больше всего вылечившихся насчитывается в Москве — 3,1 тысячи человек, Санкт-Петербурге — 2 тысячи человек и Московской области — 1,5 тысячи.

Еще 41 человек скончался от коронавируса за сутки в Свердловской области

Всего от инфекции в регионе скончались 6897 человек.

За сутки в стране подтверждено 986 летальных случаев от коронавируса. Всего от него скончались 220,3 тысячи россиян.

Сюжеты:
Коронавирус
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