Еще 562 случая COVID-19 подтверждено за сутки в Свердловской области

В целом по России за сутки подтверждено почти 31,3 тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Из них у 2767 человек заболевание проявляется без клинических симптомов. Общий показатель заболеваемости с начала пандемии вырос до 7,89 миллиона случаев.