Из-за антиковидных условий салоны красоты обратились с письмом к Евгению Куйвашеву

Открытое письмо подписали 54 владельца салонов. По их мнению, новые требования (QR-коды и обязательная вакцинация сотрудников) не смогут помочь в борьбе с пандемией. Так как легально на рынке устроены лишь 20% компаний, а остальные не имеют официальной регистрации, либо оказывают услуги как самозанятые, они не станут выполнять требования властей. Из-за того, что сотрудники не желают вакцинироваться, это приводит к конфликтам с работодателем и дальнейшему увольнению персонала, сообщает Е1.