Из-за антиковидных условий салоны красоты обратились с письмом к Евгению Куйвашеву

Из-за антиковидных условий салоны красоты обратились с письмом к Евгению Куйвашеву
Из-за антиковидных условий салоны красоты обратились с письмом к Евгению Куйвашеву
Сегодня, 19:59Здоровье и экологияФото: 1MI
С просьбой смягчить антиковидные условия к губернатору Свердловской области обратилась ассоциация предпринимателей индустрии красоты.

Открытое письмо подписали 54 владельца салонов. По их мнению, новые требования (QR-коды и обязательная вакцинация сотрудников) не смогут помочь в борьбе с пандемией. Так как легально на рынке устроены лишь 20% компаний, а остальные не имеют официальной регистрации, либо оказывают услуги как самозанятые, они не станут выполнять требования властей. Из-за того, что сотрудники не желают вакцинироваться, это приводит к конфликтам с работодателем и дальнейшему увольнению персонала, сообщает Е1.

В своем письме владельцы настаивают, что салоны красоты не корректно считать местами массового посещения, поскольку за день туда приходит около 15 человек. Также в салонах находятся обеззараживатели воздуха, а клиентам и сотрудникам измеряется температура. Авторы отмечают, что свыше 80% рынка услуг находится в тени, поэтому данные организации не соблюдают санитарные нормы.

Бизнесмены просят Куйвашева смягчить и снять ограничения для их заведений, а также начать контролировать теневой рынок и работу самозанятых организаций.

Напомним, в Свердловской области введены QR-коды для ряда профессий. Обязательной вакцинации теперь подлежат не только чиновники, но и учителя, врачи и работники ряд других сфер.

Сюжеты:
Коронавирус
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