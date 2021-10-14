На позеленевшие от металла реки на севере Урала вновь пожаловались рыбаки

О том, что реки загрязнены, снова сообщают жители городов на севере Свердловской области. По их словам, в водоемах не водится рыбы, а вода покрылась пеной зеленного цвета.

В связи с ситуацией один из рыбаков по имени Павел написал письмо депутату Заксобрания Свердловской области Габбасу Даутову. Он рассказал, что происходит с рекой Сосьва. По словам Павла, около четырех лет назад он вылавливал несколько десятков килограммов рыбы за день, теперь же улов значительно сократился. А в 2021 году мужчина не смог увидеть ни одного бобра или бобровой плотины, пишет издание ПроСосьву.ру. Также о том, что вода стала зеленой, заявили и другие рыбаки. По словам активиста Алексея Трубина, вода Сосьвы окрасилась из-за медного купороса, пагубно влияющего на местную флору и фауну. Об этом он написал на своей личной странице «ВКонтакте». Аналогичная проблема наблюдается и вблизи Ивделя. На видео, которое один из местных жителей опубликовал в группе «Подслушано Ивдель» «ВКонтакте» можно заметить, что вода в местной реке стала изумрудно-зеленой. О том, что в поселке Марсята вода стала неестественного цвета, сообщили журналистам местные жители. Они заметили это еще летом, пишет «Глобус». По их словам, появилась информация, что все случилось из-за химических выбросов, либо из-за сброса медного ядовитого купороса. В пресс-службе предприятия «Святогор», расположенного на севере области, объяснили, что на Северном медно-цинковом руднике проходит непрерывная работа трех комплексов очистных сооружений карьерных и подотвальных вод. Именно это предприятие общественники обвиняют в загрязнении рек. Однако в пресс-службе заверили, что специалисты на регулярной основе изучают пробы воды из рек Черная, Тальтия, Ивдель, Тамшер, Ольховка и Шегультан. А также воду контролирует Свердловское минприроды и другие государственные учреждения, сообщает Znak. Напомним, Свердловская область возглавила общероссийский антирейтинг по числу водоемов, которые за 13 лет были загрязнены по тем или иным причинам. Всего зафиксировано более 7 тысяч загрязнений рек региона. Лидером по числу загрязнений водоемов в России стала Свердловская область

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