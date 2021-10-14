На позеленевшие от металла реки на севере Урала вновь пожаловались рыбаки

На позеленевшие от металла реки на севере Урала вновь пожаловались рыбаки
На позеленевшие от металла реки на севере Урала вновь пожаловались рыбаки
Сегодня, 21:36Здоровье и экологияФото: 1MI
О том, что реки загрязнены, снова сообщают жители городов на севере Свердловской области. По их словам, в водоемах не водится рыбы, а вода покрылась пеной зеленного цвета.

В связи с ситуацией один из рыбаков по имени Павел написал письмо депутату Заксобрания Свердловской области Габбасу Даутову. Он рассказал, что происходит с рекой Сосьва. По словам Павла, около четырех лет назад он вылавливал несколько десятков килограммов рыбы за день, теперь же улов значительно сократился. А в 2021 году мужчина не смог увидеть ни одного бобра или бобровой плотины, пишет издание ПроСосьву.ру.

Также о том, что вода стала зеленой, заявили и другие рыбаки. По словам активиста Алексея Трубина, вода Сосьвы окрасилась из-за медного купороса, пагубно влияющего на местную флору и фауну. Об этом он написал на своей личной странице «ВКонтакте». Аналогичная проблема наблюдается и вблизи Ивделя. На видео, которое один из местных жителей опубликовал в группе «Подслушано Ивдель» «ВКонтакте» можно заметить, что вода в местной реке стала изумрудно-зеленой.

О том, что в поселке Марсята вода стала неестественного цвета, сообщили журналистам местные жители. Они заметили это еще летом, пишет «Глобус». По их словам, появилась информация, что все случилось из-за химических выбросов, либо из-за сброса медного ядовитого купороса.

В пресс-службе предприятия «Святогор», расположенного на севере области, объяснили, что на Северном медно-цинковом руднике проходит непрерывная работа трех комплексов очистных сооружений карьерных и подотвальных вод. Именно это предприятие общественники обвиняют в загрязнении рек. Однако в пресс-службе заверили, что специалисты на регулярной основе изучают пробы воды из рек Черная, Тальтия, Ивдель, Тамшер, Ольховка и Шегультан. А также воду контролирует Свердловское минприроды и другие государственные учреждения, сообщает Znak.

Напомним, Свердловская область возглавила общероссийский антирейтинг по числу водоемов, которые за 13 лет были загрязнены по тем или иным причинам. Всего зафиксировано более 7 тысяч загрязнений рек региона.

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