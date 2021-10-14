На Урале расширен список профессий для обязательной вакцинации против COVID-19

На Урале расширен список профессий для обязательной вакцинации против COVID-19
На Урале расширен список профессий для обязательной вакцинации против COVID-19
Сегодня, 17:24Здоровье и экологияФото: 1МI
Обязательной вакцинации в Свердловской области теперь подлежат не только чиновники, но и учителя, врачи и работники ряд других сфер.

К уже существующему списку профессий, работники которых обязаны будут пройти вакцинацию против коронавируса, добавились еще несколько. Постановление об этом подписал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Так, к чиновникам и работникам сферы обслуживания, добавлен ряд следующих профессий:

  • сотрудники здравоохранения;
  • социальные работники и специалисты соцзащиты;
  • сотрудники МФЦ;
  • сотрудники вокзалов, автовокзалов и аэропортов;
  • работники музеев и библиотек;
  • сотрудники выставочных залов.

Все перечисленные работники данных сфер должны в обязательном порядке пройти вакцинацию против COVID-19. В зависимости от профессии, первый компонент прививки должен быть поставлен до 1-го и 15-го ноября, второй до 1-го и 15-го декабря 2021 года.

Напомним, в Свердловской области введены обязательные QR-коды для ряда профессий. Новым постановлением Дмитрия Козловских к ним добавились еще несколько.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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