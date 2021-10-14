На Урале расширен список профессий для обязательной вакцинации против COVID-19

К уже существующему списку профессий, работники которых обязаны будут пройти вакцинацию против коронавируса, добавились еще несколько. Постановление об этом подписал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.
Так, к чиновникам и работникам сферы обслуживания, добавлен ряд следующих профессий:
Все перечисленные работники данных сфер должны в обязательном порядке пройти вакцинацию против COVID-19. В зависимости от профессии, первый компонент прививки должен быть поставлен до 1-го и 15-го ноября, второй до 1-го и 15-го декабря 2021 года.
Напомним, в Свердловской области введены обязательные QR-коды для ряда профессий. Новым постановлением Дмитрия Козловских к ним добавились еще несколько.