На Урале расширен список профессий для обязательной вакцинации против COVID-19

Обязательной вакцинации в Свердловской области теперь подлежат не только чиновники, но и учителя, врачи и работники ряд других сфер.

К уже существующему списку профессий, работники которых обязаны будут пройти вакцинацию против коронавируса, добавились еще несколько. Постановление об этом подписал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Так, к чиновникам и работникам сферы обслуживания, добавлен ряд следующих профессий: сотрудники здравоохранения;

социальные работники и специалисты соцзащиты;

сотрудники МФЦ;

сотрудники вокзалов, автовокзалов и аэропортов;

работники музеев и библиотек;

сотрудники выставочных залов. Все перечисленные работники данных сфер должны в обязательном порядке пройти вакцинацию против COVID-19. В зависимости от профессии, первый компонент прививки должен быть поставлен до 1-го и 15-го ноября, второй до 1-го и 15-го декабря 2021 года. Напомним, в Свердловской области введены обязательные QR-коды для ряда профессий. Новым постановлением Дмитрия Козловских к ним добавились еще несколько. Указ о введении QR-кодов подписал губернатор Свердловской области

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