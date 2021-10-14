Опасным из-за дыма признан воздух в Екатеринбурге

В ведомстве отмечают, что исследования будут проводиться и дальше, а пока рекомендовали екатеринбуржцам меньше времени находиться на улице, не открывать окна для проветривания, отказаться от контактных линз, больше пить, чаще умываться, проводить влажную уборку и занавесить окна влажной тканью.