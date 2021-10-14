Опасным из-за дыма признан воздух в Екатеринбурге

Так, по результатам замеров было выявлено превышение показателей по оксиду углерода, мелкодисперсной пыли и РМ в два раза, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Свердловской области.
В ведомстве отмечают, что исследования будут проводиться и дальше, а пока рекомендовали екатеринбуржцам меньше времени находиться на улице, не открывать окна для проветривания, отказаться от контактных линз, больше пить, чаще умываться, проводить влажную уборку и занавесить окна влажной тканью.
Кроме того, при ухудшении состояния рекомендуется обратиться к врачу.
Напомним, Солнечный район Екатеринбурга в ночь на 14 октября заволокло дымом. К дыму сутра присоединился туман и с самого утра видимость стала почти нулевой. Жители города жаловались, что им пришлось опоздать на работу, так как въезды и выезды из района были перекрыты. Школьников переводят из-за задымления на дистант.