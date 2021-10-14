Смог от тлеющего торфяника накрыл Екатеринбург

Солнечный в Екатеринбурге накрыла непроглядная пелена едкого дыма из-за тлеющего торфяника. Метеорологическая обстановка пока не позволяет дыму рассеиваться, в воздухе ощущается запах гари. Есть вероятность эвакуации жителей.

В ночь на 14 октября 2021 года жители микрорайона Солнечный на окраине Екатеринбурга вновь стали жаловаться на затруднение дыхания из-за гари в воздухе, сообщает ЕДДС уральской столицы. Смог от тлеющего торфяника стал распространяться по местности из-за наступления антициклонической погоды в Екатеринбурге, дым не успевает рассеиваться в безветренную погоду. Тагильский эколог Андрей Волегов поделился с редакцией TagilCity.ru фотографиями, на которых видна последняя обстановка со смогом в уральской столице. Фото: Андрей Волегов На утро 14 октября практически все выезды из Солнечного блокированы сотрудниками ГИБДД, в район не пускают даже общественный транспорт. Занятия в школе № 215 отменены, сообщает E1. Жители Каменск-Уральского также жалуются на запах дыма в городе. Из-за дымки рано утром 14 октября там случилось массовое ДТП с участием 4-х автомобилей, сообщается в группе «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» ВКонтакте. Напомним, уральские синоптики 13 октября 2021 года предупреждали об установлении на территории Свердловской области неблагоприятных метеорологических условий. Смог в Свердловской области прогнозируют уральские синоптики

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