Свердловский губернатор Куйвашев прокомментировал ситуацию со смогом в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение всем ведомствам оказывать помощь МЧС и ГИББД в борьбе с тлеющим торфяником в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Об этом глава региона сам рассказал в своем Instagram-аккаунте 14 октября 2021 года.