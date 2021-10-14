Свердловский губернатор Куйвашев прокомментировал ситуацию со смогом в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение всем ведомствам оказывать помощь МЧС и ГИББД в борьбе с тлеющим торфяником в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Об этом глава региона сам рассказал в своем Instagram-аккаунте 14 октября 2021 года.
Сотрудники Уральской авиабазы при необходимости готовы помочь в проливке очагов торфяных пожаров и предоставить нужную технику,сообщил Куйвашев.
Губернатор также рассказал о том, что ситуация под контролем, угрозы близлежащим к Солнечному населенным пунктам нет.
Сегодня на заседании правительства мы решили не снимать общую противопожарную опасность в области: пожары еще действуют,сообщил глава области.
Днем 14 октября 2021 года в МЧС опровергли слухи о готовящейся эвакуации жителей Солнечного, сообщает E1 со ссылкой на свои источники в спасательном ведомстве.
Напомним, подземное тление торфяника в Солнечном продолжается уже несколько дней. Пожарным МЧС удалось снизить площадь тления со 120-ти до 8-ми гектар, но в ночь на 14 октября 2021 года пелена едкого дыма распространилась практически на всю уральскую столицу.