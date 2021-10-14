Свердловский губернатор Куйвашев прокомментировал ситуацию со смогом в Екатеринбурге

Свердловский губернатор Куйвашев прокомментировал ситуацию со смогом в Екатеринбурге

Свердловский губернатор Куйвашев прокомментировал ситуацию со смогом в Екатеринбурге

Сегодня, 11:34
Здоровье и экология
Фото: 1МI
Власти Свердловской области пока решили не снимать противопожарный режим в регионе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение всем ведомствам оказывать помощь МЧС и ГИББД в борьбе с тлеющим торфяником в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Об этом глава региона сам рассказал в своем Instagram-аккаунте 14 октября 2021 года.

Сотрудники Уральской авиабазы при необходимости готовы помочь в проливке очагов торфяных пожаров и предоставить нужную технику,сообщил Куйвашев.

Губернатор также рассказал о том, что ситуация под контролем, угрозы близлежащим к Солнечному населенным пунктам нет.

Сегодня на заседании правительства мы решили не снимать общую противопожарную опасность в области: пожары еще действуют,сообщил глава области.

Днем 14 октября 2021 года в МЧС опровергли слухи о готовящейся эвакуации жителей Солнечного, сообщает E1 со ссылкой на свои источники в спасательном ведомстве.

Напомним, подземное тление торфяника в Солнечном продолжается уже несколько дней. Пожарным МЧС удалось снизить площадь тления со 120-ти до 8-ми гектар, но в ночь на 14 октября 2021 года пелена едкого дыма распространилась практически на всю уральскую столицу.

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Евгений КуйвашевсмогСолнечныйпожары в Свердловской области
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