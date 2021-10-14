В 2-х колониях под Нижним Тагилом объявлен карантин из-за африканской чумы свиней

Постановление о введении ограничительных мер, связанных с обнаружением на территории Свердловской области африканской чумы свиней, подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщается на портале правовой информации области.
В тагильских колониях №6 и 12 объявлен карантин, из местных свинокомплексов изымаются свиньи и продукты животноводства.
Аналогичные меры принимаются в Камышловском и Ирбитском районах, где за изъятых у населения и фермеров свиней, государство выплатит компенсацию.
Напомним, режим ЧС из-за обнаружения очагов заболевания у животных африканской чумы свиней был введен в Свердловской области. Власти обнаружили несколько стихийных свалок трупов погибших животных. Лабораторные исследования подтвердили наличие АЧС у мертвых свиней.