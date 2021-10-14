В 2-х колониях под Нижним Тагилом объявлен карантин из-за африканской чумы свиней

В 2-х колониях под Нижним Тагилом объявлен карантин из-за африканской чумы свиней
В 2-х колониях под Нижним Тагилом объявлен карантин из-за африканской чумы свиней
Сегодня, 14:54Здоровье и экологияФото: 1МI
В свинокомплексах двух тагильских колоний также изымается все поголовье свиней.

Постановление о введении ограничительных мер, связанных с обнаружением на территории Свердловской области африканской чумы свиней, подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщается на портале правовой информации области.

В тагильских колониях №6 и 12 объявлен карантин, из местных свинокомплексов изымаются свиньи и продукты животноводства.

Аналогичные меры принимаются в Камышловском и Ирбитском районах, где за изъятых у населения и фермеров свиней, государство выплатит компенсацию.

Напомним, режим ЧС из-за обнаружения очагов заболевания у животных африканской чумы свиней был введен в Свердловской области. Власти обнаружили несколько стихийных свалок трупов погибших животных. Лабораторные исследования подтвердили наличие АЧС у мертвых свиней.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений КуйвашевкарантинизъятиесвиньиАЧСисправительные колонииНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы