Число детей-диабетиков в Свердловской области увеличилось почти в 2 раза за 11 лет
Сегодня, 07:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Количество детей, страдающих сахарным диабетом I типа, в Свердловской области выросло с 12,6 на 100 тысяч в 2016 году и до 23,7 в 2018. Заболеваемость диабетом в Уральском федеральном округе, по подсчётам медиков, превышает средние показатели по стране.
К концу 2017 года в Свердловской области проживали 1393 жителя до 18 лет с сахарным диабетом I типа.
За 10 месяцев с начала 2018 года в регионе уже выявлено 180 новых случаев заболевания. По показателю числа заболевших Свердловская область вместе с Курганской занимают первые места, сообщает «Общественное телевидение России».
Медики установили, что за прошедшие 11 лет число диабетиков I типа в возрасте до 18 лет в регионе выросло практически в 2 раза.
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