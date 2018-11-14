Число детей-диабетиков в Свердловской области увеличилось почти в 2 раза за 11 лет

К концу 2017 года в Свердловской области проживали 1393 жителя до 18 лет с сахарным диабетом I типа.

За 10 месяцев с начала 2018 года в регионе уже выявлено 180 новых случаев заболевания. По показателю числа заболевших Свердловская область вместе с Курганской занимают первые места, сообщает «Общественное телевидение России».