Под Нижним Тагилом реконструируют производство опасных веществ
Вчера, 23:19Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Компания ООО «ГСД-Р» продолжит реконструкцию «Завода металлосодержащих концентратов» под Нижним Тагилом, сообщает «Правда УрФО».
Сюжеты: Нижний Тагил
Арбитражный суд отказал Ростехнадзору в привлечении компании к ответственности за строительство завода без разрешения и госэкспертизы. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки сотрудниками Ростехнадзора.
В ходе судебного заседания представитель «ГСД-Р» заявил, что на объектах проводится техническое перевооуржение. Оно затрагивает имеющееся оборудование и инженерные сети. Их нужно поддерживать в рабочем состоянии. Они не требуют специального разрешения на строительство.
Ростехнадзор не смог доказать факт строительства, потому что на момент проверки никакие виды работ с марта 2019 года не проводились, а в штате организации насчитывается всего семь сотрудников. На этом основании суд отказал в удовлетворении требований.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей