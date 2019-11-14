Под Нижним Тагилом реконструируют производство опасных веществ

Арбитражный суд отказал Ростехнадзору в привлечении компании к ответственности за строительство завода без разрешения и госэкспертизы. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки сотрудниками Ростехнадзора.

В ходе судебного заседания представитель «ГСД-Р» заявил, что на объектах проводится техническое перевооуржение. Оно затрагивает имеющееся оборудование и инженерные сети. Их нужно поддерживать в рабочем состоянии. Они не требуют специального разрешения на строительство.