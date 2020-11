За минувшие сутки в России зарегистрировано 22 702 случая COVID-19, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии выявлено 1 903 253 случая инфекции в 85 регионах страны. Число выписанных пациентов с начала пандемии достигло 1 425 529 человек, из них 18 626 выздоровели за сутки. За последние сутки подтвердили 391 летальный случай, общее количество умерших составило 32 834 пациента. По данным Роспотребнадзора, за сутки провели 601 тысячу тестов, под наблюдением медиков остаются 452 680 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter