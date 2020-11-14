Свердловский омбудсмен предложила приостановить диспансеризацию из-за COVID-19

По словам омбудсмена, в основном обращения поступают от людей пожилого возраста и профессорско-преподавательского состава. Мерзлякова считает, что прохождение диспансеризации в том виде, в котором она происходит на данный момент, может быть опасно для свердловчан.
Омбудсмен назвала три причины, почему необходимо временно отменить диспансеризацию:
Я ни в коем случае не против плановых приемов. Но против псевдодиспансеризации. А в качественном виде она сегодня, на мой взгляд, невозможна,цитирует E1 слова омбудсмена.
Также Татьяна Мерзлякова привела в пример Тюменскую область, где было решено приостановить данную процедуру.
Я не делаю этих выводов сама, я говорю о количестве поступивших ко мне звонков, писем, обращений на эту тему. Мне очень жаль, что возрастную профессуру мы вынуждены сейчас гнать на диспансеризацию,отметила специалист.
Напомним, детские поликлиники Нижнего Тагила начинали возвращаться к «докоронавирусному» режиму работы. С начала сентября возобновилась диспансеризация, однако не для всех категорий детей.