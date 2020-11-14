Свердловский омбудсмен предложила приостановить диспансеризацию из-за COVID-19

Свердловский омбудсмен предложила приостановить диспансеризацию из-за COVID-19

Сегодня, 15:24Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловчане высказывают мнение приостановить диспансеризацию на время пандемии коронавируса. С просьбой они обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой.

По словам омбудсмена, в основном обращения поступают от людей пожилого возраста и профессорско-преподавательского состава. Мерзлякова считает, что прохождение диспансеризации в том виде, в котором она происходит на данный момент, может быть опасно для свердловчан.

Омбудсмен назвала три причины, почему необходимо временно отменить диспансеризацию:

  • Опасность заражения. Во время диспансеризации люди не соблюдают социальную дистанцию;
  • Для того, чтобы обслужить пациентов, врачи вынуждены прервать выполнение других обязанностей, которые на данный момент находятся в приоритете;
  • По мнению Мерзляковой, паническое настроение людей лишь усугубляется прохождением диспансеризации.

Я ни в коем случае не против плановых приемов. Но против псевдодиспансеризации. А в качественном виде она сегодня, на мой взгляд, невозможна,цитирует E1 слова омбудсмена.

Также Татьяна Мерзлякова привела в пример Тюменскую область, где было решено приостановить данную процедуру.

Я не делаю этих выводов сама, я говорю о количестве поступивших ко мне звонков, писем, обращений на эту тему. Мне очень жаль, что возрастную профессуру мы вынуждены сейчас гнать на диспансеризацию,отметила специалист.

Напомним, детские поликлиники Нижнего Тагила начинали возвращаться к «докоронавирусному» режиму работы. С начала сентября возобновилась диспансеризация, однако не для всех категорий детей.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьдиспансеризацияТатьяна Мерзляковакоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы