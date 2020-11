Свердловский омбудсмен предложила приостановить диспансеризацию из-за COVID-19

Свердловчане высказывают мнение приостановить диспансеризацию на время пандемии коронавируса. С просьбой они обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой.

По словам омбудсмена, в основном обращения поступают от людей пожилого возраста и профессорско-преподавательского состава. Мерзлякова считает, что прохождение диспансеризации в том виде, в котором она происходит на данный момент, может быть опасно для свердловчан. Омбудсмен назвала три причины, почему необходимо временно отменить диспансеризацию: Опасность заражения. Во время диспансеризации люди не соблюдают социальную дистанцию;

Для того, чтобы обслужить пациентов, врачи вынуждены прервать выполнение других обязанностей, которые на данный момент находятся в приоритете;

По мнению Мерзляковой, паническое настроение людей лишь усугубляется прохождением диспансеризации. Я ни в коем случае не против плановых приемов. Но против псевдодиспансеризации. А в качественном виде она сегодня, на мой взгляд, невозможна,цитирует E1 слова омбудсмена. Также Татьяна Мерзлякова привела в пример Тюменскую область, где было решено приостановить данную процедуру. Я не делаю этих выводов сама, я говорю о количестве поступивших ко мне звонков, писем, обращений на эту тему. Мне очень жаль, что возрастную профессуру мы вынуждены сейчас гнать на диспансеризацию,отметила специалист. Напомним, детские поликлиники Нижнего Тагила начинали возвращаться к «докоронавирусному» режиму работы. С начала сентября возобновилась диспансеризация, однако не для всех категорий детей. Можно, но не всем. В поликлиниках Нижнего Тагила возобновляются диспансеризации детей

