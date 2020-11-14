В Свердловской области продолжают фиксировать более 300 случаев COVID-19 за сутки

В Свердловской области продолжают фиксировать более 300 случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 14:00Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за сутки подтвердили 327 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

С начала пандемии в Свердловской области выявлено 40 338 заболевших COVID-19.

В больницах в тяжелом состоянии находятся 430 человек, 184 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Из больниц по выздоровлению выписано 332 человека, с начала пандемии выздоровело 32 486 свердловчан.

За сутки от инфекции умерли восемь пациентов, с начала пандемии зафиксировано 882 летальных случая.

В России за сутки выявили 22 702 случая COVID-19, с начала пандемии — 1 903 253. По выздоровлению выписали за сутки 18 626 пациентов, всего выздоровели 1 425 529 человек. От коронавируса за сутки умерли 391 россиянин, с начала пандемии скончались 32 834 пациента.

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