В Свердловской области продолжают фиксировать более 300 случаев COVID-19 за сутки

С начала пандемии в Свердловской области выявлено 40 338 заболевших COVID-19.
В больницах в тяжелом состоянии находятся 430 человек, 184 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Из больниц по выздоровлению выписано 332 человека, с начала пандемии выздоровело 32 486 свердловчан.
За сутки от инфекции умерли восемь пациентов, с начала пандемии зафиксировано 882 летальных случая.
В России за сутки выявили 22 702 случая COVID-19, с начала пандемии — 1 903 253. По выздоровлению выписали за сутки 18 626 пациентов, всего выздоровели 1 425 529 человек. От коронавируса за сутки умерли 391 россиянин, с начала пандемии скончались 32 834 пациента.