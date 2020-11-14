В Свердловской области продолжают фиксировать более 300 случаев COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 22 702 случая COVID-19, с начала пандемии — 1 903 253. По выздоровлению выписали за сутки 18 626 пациентов, всего выздоровели 1 425 529 человек. От коронавируса за сутки умерли 391 россиянин, с начала пандемии скончались 32 834 пациента.