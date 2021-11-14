80 тысяч доз «Спутника Лайт» получила Свердловская область из-за нехватки

Дефицит однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» наблюдался несколько недель в Свердловской области, рассказал свердловский губернатор Евгений Куйвашев в соцсети.
В последние дни в Свердловскую область, как и в другие регионы, не поступала вакцина «Спутник Лайт». Несмотря на то, что «Спутник V» идет в достаточном количестве, мы обращались в федеральный Минздрав с этим вопросом. Наши переговоры дали результат. Сегодня в Свердловскую область пришла крупная партия в 81 тыс. доз «Спутника Лайт». И еще пришли 39 тыс. доз «Спутника V». После оформления всех документов вакцина начнет поступать в прививочные пункты,сообщил глава Свердловской области.
Евгений Куйвашев также рассказал, что сейчас каждый день в области получают прививку против коронавируса 15-20 тысяч человек. Серьезный суточный прирост новых привившихся уральцев стал наблюдаться в регионе сразу после введения в Свердловской области режима обязательных QR-кодов.
Напомним, режим QR-кодов введен на территории Свердловской области для посещения крупных ТРЦ, заведений общественного питания и ряда других мест массового скопления людей. Редакция TagilCity.ru выясняла, как к новым противовирусным мерам готова медицина в Нижнем Тагиле.