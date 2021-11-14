О сроках прихода на Урал аномальных холодов рассказал главный синоптик Роман Вильфанд

Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15-18 градусов, в Курганской области — даже до минус 20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие — минус 5-10 градусов,рассказал синоптик.