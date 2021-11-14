Случай заболевания COVID-19 подтвердился в детском санатории под Екатеринбургом

В учреждении допускается совмещение работы сотрудников одновременно в разных группах. Охват сотрудников вакцинацией против гриппа недостаточен (76% при необходимых 90%). Кроме того, при выписке детей с признаками ОРВИ не переданы данные в медорганизации по месту жительства, не переданы экстренные извещения на случаи заболевания,рассказали в региональном Роспотребнадзоре.