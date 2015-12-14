Минздрав поощрит тех, кто следит за здоровьем

Мы планируем ввести контроль за тем, каким образом застрахованный следит за своим здоровьем. Если человек, несмотря на повторные напоминания, не приходит на диспансеризацию, на профилактический осмотр, мы будем это учитывать, потому что планируем дополнительные пакеты неких дополнительных гарантий, предложенных гражданам, помимо бесплатной медицины сказала она в эфире программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым».

Ранее министр заявила о создании в 2016 году системы так называемых страховых поверенных. По ее словам, в их обязанности будет входить сопровождение конкретного человека, они будут отвечать за прохождение пациентом профилактических мероприятий.

Это очень значимое нововведение. Оно требует уже сейчас создания совершенно отдельной образовательной программы и отдельной профессии «менеджера здоровья сказала Скворцова.

Кроме того, минздрав рассматривает возможность ограничения распространения настоек на спирту - их предлагается продавать не более двух пузырьков в сутки по рецепту врача, отметила Вероника Скворцова.

Ведь то, что происходит сегодня, недопустимо: настойку боярышника закупают по 30-40 пузырьков сразу, сливают в большой сосуд и ставят на стол. Бутылка такого зелья стоит в десятки раз дешевле той же водки.

Что касается зарубежных лекарственных препаратов, то их закупки никто ограничивать не собирается. Тем более что сейчас 70 процентов уникальных препаратов - зарубежные.

Речь идет только о государственных закупках. Вот в том случае, если у нас есть минимум два отечественных производителя, которые делают полный аналог зарубежным препаратам по качеству, эффективности и по безопасности, мы можем не допускать зарубежных производителей до этих государственных закупок сказала министр.