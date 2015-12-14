В Екатеринбурге за свалку оштрафовали управляющую компанию
14 декабря 2015, 10:30Здоровье и экологияMaurice
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Помойные контейнеры были переполнены.
Сюжеты: Екатеринбург
Административная комиссия Орджоникидзевского района Екатеринбурга оштрафовала управляющую компанию ООО «УК «Рэмп-Эльмаш» за ненадлежащее содержание контейнерной площадки.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, в ходе проверки специалистами МБУ «Инспекция ООС» установлено, что одна из контейнерных площадок Орджоникидзевского района находится в неудовлетворительном состоянии, контейнер переполнен.
В итоге руководство компании заставили ликвидировать нарушения и заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.
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