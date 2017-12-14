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Новости Нижнего Тагила

Диабетики Нижнего Тагила не могут получить льготные лекарства в городских аптеках

14 декабря 2017, 13:40Добавить новость
Нижний Тагил,аптека,диабет,болезнь,лекарства,минздрав,Свердловская область,льготы
Больные диабетом жители Нижнего Тагила не могут получить в аптеках лекарства, которые должны бесплатно отпускаться им по льготе.

О трудностях с получением жизненно необходимого препарата журналистам TagilCity.ru рассказала одна из тагильчанок. По её словам, перебои с поставками льготных лекарств для больных диабетом жителей Нижнего Тагила продолжаются с ноября 2017 года.

 

В поликлинике мне выписывают льготные рецепты на получение необходимого лекарства - метформина, который снижает сахар в крови. Последний раз я получала его ещё в октябре. Одной упаковки хватает на полтора месяца. Сейчас запасы истекают, как истекает и срок рецепта. В аптеке «Живика» говорят - «ждите, звоните, проверяйте, не появился ли». Если до конца декабря лекарство не завезут, придётся покупать за деньги, -- поделилась тагильчанка Елена с журналистами TagilCity.ru. 


Примечательно, что лекарственный препарат является отечественным. Он продавался в аптеках «Живика» во время всего срока ожидания тагильчанки. Проблема состоит именно в получении по рецепту в единственной аптеке, где его могут льготно отпустить.

За комментарием о ситуации журналисты TagilCity.ru обратились к пресс-секретарю Министерства здравоохранения Свердловской области. Тот заявил, что серьёзных перебоев в поставках лекарств в регионе нет, он рекомендовал тагильчанке обратится на горячую линию.

 

Серьёзных перебоев в поставках лекарств не было. Рекомендуем гражданке письменно обратиться с жалобой в Минздрав или телефону горячей линии 8-800-1000-153, где можно получить исчерпывающую информацию по вопросам лекарственного обеспечения, -- рекомендовал Константин Шестаков. 


В аптеке, куда обращалась тагильчанка, при разговоре с журналистами TagilCity.ru, признали факт перебоев. Тем не менее, при наличии рецепта, больные должны в течение 10 дней обеспечиваться лекарствами.

 

Если пациент приходит с рецептом - его в любом случае ставят на отсроченное обслуживание. Метформин сейчас поступает с перебоями. Не по нашей вине. По причине того, что не были заключены госконтракты Минздравом Свердловской области. Но, в любом случае, если у пациента есть рецепт, он ставится на отсроченное обслуживание и обеспечивается необходимым в течение 10 дней, -- рассказала заведующая аптекой «Живика» на ул. Газетная Галина Олеговна. 

 

Собеседницу TagilCity.ru, однако, о таком сервисе в аптеке не уведомляли.

 

Рецепт я оставила в аптеке, провизор мне сказала звонить по вторникам и четвергам, не появилось ли лекарство. Про отсроченное обслуживание слышу от вас, -- поделилась Елена с журналистами TagilCity.ru.  


Редакция TagilCity.ru продолжит следить за развитием событий.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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