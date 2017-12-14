Диабетики Нижнего Тагила получили лекарства после вмешательства TagilCity.ru

О бесплатном получении льготных лекарств в аптеке «Живика» журналистам TagilCity.ru рассказала тагильчанка. Ранее женщине отказывали, ссылаясь на перебои в поставках.

Через некоторое время после нашего разговора из аптеки «Живика» позвонили и пригласили за лекарствами с формулировкой «подошла очередь». Хотя до этого говорили, что лекарств нет, что нужно быть готовой или покупать, или ждать до конца месяца и выписывать новый рецепт, -- поделилась Елена с журналистами TagilCity.ru.