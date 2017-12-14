-8
Свердловская область
Нижний Тагил
-8
ночь: -5
утро: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.71 - 0.43
EUR 69.40 - 0.07
Новости Нижнего Тагила

Диабетики Нижнего Тагила получили лекарства после вмешательства TagilCity.ru

14 декабря 2017, 17:45Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,живика,аптека,диабет,лекарства,помощь,здравоохранение
Бесплатно получить жизненно необходимые лекарства больным диабетом тагильчанам удалось после вмешательства портала TagilCity.ru.

О бесплатном получении льготных лекарств в аптеке «Живика» журналистам TagilCity.ru рассказала тагильчанка. Ранее женщине отказывали, ссылаясь на перебои в поставках

 

Через некоторое время после нашего разговора из аптеки «Живика» позвонили и пригласили за лекарствами с формулировкой «подошла очередь». Хотя до этого говорили, что лекарств нет, что нужно быть готовой или покупать, или ждать до конца месяца и выписывать новый рецепт, -- поделилась Елена с журналистами TagilCity.ru. 


Напомним, есть и много других примеров помощи городского портала TagilCity.ru жителям Нижнего Тагила.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Не можете попасть на прием к врачу? В городе нет важного лекарства? Считаете, что врач поставил неправильный диагноз? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Диабетики Нижнего Тагила не могут получить льготные лекарства в городских аптеках
сегодня, 13:40
0 4
19 молодых семей Нижнего Тагила получили субсидии на жилье в ноябре 2017 года
сегодня, 09:10
1 0
Тагильчане награждены медалями от МЧС за спасение людей (ФОТО)
7 декабря, 07:00
3 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 73
Подписаться на новости