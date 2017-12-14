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Новости Нижнего Тагила

Двое детей из Нижнего Тагила отправлены на самолёте МЧС в Москву

14 декабря 2017, 09:30Добавить новость
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Двое детей-инвалидов из Нижнего Тагила были отправлены в Москву. Для этих целей спасатели выбрали спецборт АН-148 МЧС России.

Сообщается, что полёт был запланирован давно. Малышам необходимо плановое высокотехнологичное обследование. Прежде они проходили лечение в ОДКБ №1 Екатеринбурга.

Из столицы Урала они направились в столицу России в сопровождении врачей-реаниматологов.

Один из тагильских ребят будет доставлен в Научно-исследовательский институт им. Ю.Е. Вельтищева. Другого транспортируют в Национальный медицинский центр трансплантологии и искусственных органов, передает Новый день.

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