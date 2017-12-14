Двое детей из Нижнего Тагила отправлены на самолёте МЧС в Москву

Сообщается, что полёт был запланирован давно. Малышам необходимо плановое высокотехнологичное обследование. Прежде они проходили лечение в ОДКБ №1 Екатеринбурга.



Из столицы Урала они направились в столицу России в сопровождении врачей-реаниматологов.



Один из тагильских ребят будет доставлен в Научно-исследовательский институт им. Ю.Е. Вельтищева. Другого транспортируют в Национальный медицинский центр трансплантологии и искусственных органов, передает Новый день.