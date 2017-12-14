Лошади конного клуба пасутся вблизи тагильского питьевого водохранилища (ВИДЕО)

На берегу питьевого водоема в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом несколько лет выгуливают коней. Местные жители утверждают, что лошади принадлежат иппотерапевтическому центру «Надежда».

Администрация города Нижний Тагил заинтересовалась деятельностью конного центра, расположенного в санитарно-защитной зоне Черноисточинского водохранилища. По словам очевидцев, последние несколько лет на берегу водоема регулярно выгуливают коней.

Как утверждают местные жители, эти животные принадлежат иппотерапевтическому центру «Надежда». Он уже несколько лет располагается вблизи питьевого тагильского водоема.

В территориальной администрации поселка Черноисточинск уточнили, что руководство клуба уже получило приглашение на разговор для выяснения обстоятельств. При этом в окружной администрации рассказали, что отсутствие претензий к конезаводчику вызвано тем, что границы санитарно-защитной зоны все еще не установлены.

Что делать с конным центром, который стоит на берегу пруда, сейчас неизвестно, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ». Местные жители уверены, что он может влиять на загрязнение Черноисточинского водохранилища, которое летом 2017 года покрылось зелеными водорослями.



