Роспотребнадзор отрицает информацию о птичьем гриппе в Свердловской области

О двух случаях заболевания птичьим гриппом в Екатеринбурге 14 декабря сообщило ИА «Ura.ru». По информации СМИ, об этом им рассказали в пресс-службе екатеринбургского горздрава.

В столице Урала действительно появились случаи заболевания гриппом, но обычным. Об этом сказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по региону Анна Ожиганова.

Грипп подтвердился в Екатеринбурге, но он обыкновенный — H3N2. О птичьем (гриппе) в регионе пока речь не шла, сказала секретарь.