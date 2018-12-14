Роспотребнадзор отрицает информацию о птичьем гриппе в Свердловской области
Сегодня, 21:20Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Два случая заболевания птичьим гриппом зафиксированы в Екатеринбурге, сведения об этом появились в СМИ. Роспотребнадзор отрицает данную информацию.
О двух случаях заболевания птичьим гриппом в Екатеринбурге 14 декабря сообщило ИА «Ura.ru». По информации СМИ, об этом им рассказали в пресс-службе екатеринбургского горздрава.
В столице Урала действительно появились случаи заболевания гриппом, но обычным. Об этом сказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по региону Анна Ожиганова.
Грипп подтвердился в Екатеринбурге, но он обыкновенный — H3N2. О птичьем (гриппе) в регионе пока речь не шла, сказала секретарь.
Также сведения о возникновении птичьего гриппа в Екаеринбурге опровергла городская клиническая больница №40, информирует РИА.
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