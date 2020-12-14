Росздравнадзор проверит больницы после массовой гибели пациентов в Каменске-Уральском

Напомним, ранее СМИ сообщали, что 10 декабря в реанимации больницы Каменска-Уральского скончались 14 человек. Все покойные были старше 50 лет, а также они страдали от дыхательной недостаточности. Больницу посетил глава минздрава региона Андрей Карлов. Согласно официальной информации минздрава, информация, размещенная в СМИ не нашла подтверждения, так как указанное количество смертей в отделении больницы не было зафиксировано. Также не подтвердились и факты проблем с обеспеченностью пациентов кислородом.