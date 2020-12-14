Росздравнадзор проверит больницы после массовой гибели пациентов в Каменске-Уральском

Росздравнадзор проверит больницы после массовой гибели пациентов в Каменске-Уральском

Сегодня, 12:14Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Территориальное управление Росздравнадзора по Свердловской области ведет мониторинг медучреждений региона, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, после того, как в СМИ появились сообщения о гибели 14 пациентов в Каменске-Уральском.

В ходе проверки будет проведен мониторинг деятельности медучреждений, сообщает пресс-служба ведомства. На основании обращений граждан и иных сведений в 2020 году выдано 18 предостережений, направленных на устранение причин и факторов, которые могут привести к нарушению обязательных требований и угрозе жизни и здоровью пациентов, уточнили в Росздравнадзоре.

В каких конкретно медучреждениях выявили нарушения — не уточняется.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что 10 декабря в реанимации больницы Каменска-Уральского скончались 14 человек. Все покойные были старше 50 лет, а также они страдали от дыхательной недостаточности. Больницу посетил глава минздрава региона Андрей Карлов. Согласно официальной информации минздрава, информация, размещенная в СМИ не нашла подтверждения, так как указанное количество смертей в отделении больницы не было зафиксировано. Также не подтвердились и факты проблем с обеспеченностью пациентов кислородом.

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