Рыбаки обнаружили на поверхности реки Тагил желто-зеленую массу

В минувшие выходные рыбаки обнаружили на поверхности реки Тагил желто-зеленую жижу. Они предположили, что это был произведен сброс с промышленных предприятий.

Один из жителей Нижнего Тагила в субботу решил порыбачить в Монзино. Когда он подошел к реке Тагил, то увидел, что по поверхности льда плывет масса желто-зеленого цвета, пишет ИА «Все Новости». Мужчина рассказал, что по поводу запаха сказать ничего не может, так как к реке было не подойти. Ранее он с таким не сталкивался. Сейчас, говорят, всё замёрзло и присыпало позёмкой. А весной это растает и уплывёт в Тагильский пруд. Знакомый рыбак показывал фото реки выше по течению, всё это шло с Ленёвки, а не из Черноисточинска, как я предположил,говорит Дмитрий. Video: ИА "Все Новости" Об этом явлении рассказали и другие рыбаки. Они отметили, что к вечеру субботы выбросы стали интенсивнее. Напомним, в конце ноября стало известно о том, что природоохранная прокуратура выявила загрязнение реки Черной фекальными стоками. Согласно результатам проверки, водный объект разрешено использовать ООО «Водоканал-НТ». В Черноисточинске выявлено загрязнение реки Черная фекальными стоками

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter