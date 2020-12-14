Рыбаки обнаружили на поверхности реки Тагил желто-зеленую массу

Рыбаки обнаружили на поверхности реки Тагил желто-зеленую массу

Сегодня, 16:04Здоровье и экологияPhoto: ИА "Все Новости"
В минувшие выходные рыбаки обнаружили на поверхности реки Тагил желто-зеленую жижу. Они предположили, что это был произведен сброс с промышленных предприятий.

Один из жителей Нижнего Тагила в субботу решил порыбачить в Монзино. Когда он подошел к реке Тагил, то увидел, что по поверхности льда плывет масса желто-зеленого цвета, пишет ИА «Все Новости».

Мужчина рассказал, что по поводу запаха сказать ничего не может, так как к реке было не подойти. Ранее он с таким не сталкивался.

Сейчас, говорят, всё замёрзло и присыпало позёмкой. А весной это растает и уплывёт в Тагильский пруд. Знакомый рыбак показывал фото реки выше по течению, всё это шло с Ленёвки, а не из Черноисточинска, как я предположил,говорит Дмитрий.

Video:ИА "Все Новости"

Об этом явлении рассказали и другие рыбаки. Они отметили, что к вечеру субботы выбросы стали интенсивнее.

Напомним, в конце ноября стало известно о том, что природоохранная прокуратура выявила загрязнение реки Черной фекальными стоками. Согласно результатам проверки, водный объект разрешено использовать ООО «Водоканал-НТ».

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