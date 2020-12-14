Сегодня пройдет последнее солнечное затмение в 2020 году

Сегодня пройдет последнее солнечное затмение в 2020 году

Сегодня, 09:38Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
14 декабря 2020 года пройдет полное затмение Солнца.

Однако жители России не смогут его увидеть, сообщает Московский планетарий.

Полная фаза затмения продлится 130 секунд, явление смогут наблюдать в Чили и Аргентине, Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Для россиян в 17.25 по московскому времени будет проведена прямая трансляция, комментировать ее будет кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Во время эфира он расскажет о разновидностях природного явления и покажет кадры прошлых затмений из личного архива.

Напомним, в конце ноября фотограф из Ирбита Илья Янковский впервые смог детально заснять Леониды — метеоры с ярким зелёным следом.

Related news:
солнцезатмение
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы