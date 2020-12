Сегодня пройдет последнее солнечное затмение в 2020 году

14 декабря 2020 года пройдет полное затмение Солнца.

Однако жители России не смогут его увидеть, сообщает Московский планетарий. Полная фаза затмения продлится 130 секунд, явление смогут наблюдать в Чили и Аргентине, Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке. Для россиян в 17.25 по московскому времени будет проведена прямая трансляция, комментировать ее будет кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Во время эфира он расскажет о разновидностях природного явления и покажет кадры прошлых затмений из личного архива. Напомним, в конце ноября фотограф из Ирбита Илья Янковский впервые смог детально заснять Леониды — метеоры с ярким зелёным следом. Житель Свердловской области заснял звездный дождь Леониды

