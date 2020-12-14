Свердловчан ожидает похолодание, снег и гололедица

Свердловчан ожидает похолодание, снег и гололедица

Сегодня, 12:55Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области с 14 по 16 декабря ожидается похолодание до -21 градуса, а также небольшой снег и голлоледица.

Днем 14 декабря температура в среднем по региону составит -9…-4 градуса. При наличии облачности — до -14, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС». Осадки в этот день не ожидаются, но в некоторых районах будет гололед. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду.

Во вторник, 15 декабря температура воздуха ночью опустится до -16…-11 градусов, при прояснении до -21, а в дневное время — до -12. Ожидается небольшой снегопад. Ветер сохранит направление, но его порывы снизятся до 5-10 метров в секунду.

В среду, 16 декабря, температура воздуха ночью также не будет превышать -16 градусов, а днем повысится до -11…-6 градусов. Ожидаются осадки в виде снега. Ветер сохранит западное направление, а его порывы не превысят 3-8 метров в секунду.

Свердловская областьснегветергололед
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы