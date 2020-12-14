В Свердловской области число заболевших COVID-19 за сутки снова приближается к 400

В столице Урала за сутки выявили 231 заболевшего, в Нижнем Тагиле — 24. Также инфекцию диагностировали у жителей Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижней Салды, Новой Ляли и других.
600 пациентов находится в тяжелом состоянии. 348 из них лежат в отделении реанимации, из них 232 — на аппаратах ИВЛ.
С начала пандемии в Свердловской области выявлено 51 757 случаев коронавируса.
В Российской Федерации за сутки зарегистрировано 27 328 заболевших в 84 регионах страны. Больше всего заболевших зафиксировано в Москве — 5874, Санкт-Петербурге — 3771 и Московской области — 1484. Всего за время эпидемии выявили 2 681 256 случаев инфицирования.
За сутки из медучреждений выписали 401 человека, общее количество выписанных составило 44 031 пациент.
По стране за сутки выздоровели 18 562 заболевших, за время пандемии — 2 124 797. Больше всего выписали жителей Москвы — 4932, Санкт-Петербурга — 1903 и Московской области — 961.
По данным Роспотребнадзора, в России под наблюдением врачей находятся 568 749 пациентов.
За сутки в регионе от COVID-19 скончалось 17 человек, за все время пандемии зарегистрировали 1 230 летальных случаев.
С начала пандемии в России зафиксировали 47 391 случай смерти, из них 450 за минувшие сутки. Больше всего умерших в Москве — 75, Санкт-Петербурге — 64 и Московской области — 17.