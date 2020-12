В Свердловской области число заболевших COVID-19 за сутки снова приближается к 400

В Свердловской области за сутки было выявлено 398 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб региона.

На Среднем Урале растет количество зафиксированных больных коронавирусом за сутки. В столице Урала за сутки выявили 231 заболевшего, в Нижнем Тагиле — 24. Также инфекцию диагностировали у жителей Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижней Салды, Новой Ляли и других. 600 пациентов находится в тяжелом состоянии. 348 из них лежат в отделении реанимации, из них 232 — на аппаратах ИВЛ. С начала пандемии в Свердловской области выявлено 51 757 случаев коронавируса. В Российской Федерации за сутки зарегистрировано 27 328 заболевших в 84 регионах страны. Больше всего заболевших зафиксировано в Москве — 5874, Санкт-Петербурге — 3771 и Московской области — 1484. Всего за время эпидемии выявили 2 681 256 случаев инфицирования. В Свердловской области количество выписанных превысило 44 тысячи человек. За сутки из медучреждений выписали 401 человека, общее количество выписанных составило 44 031 пациент. По стране за сутки выздоровели 18 562 заболевших, за время пандемии — 2 124 797. Больше всего выписали жителей Москвы — 4932, Санкт-Петербурга — 1903 и Московской области — 961. По данным Роспотребнадзора, в России под наблюдением врачей находятся 568 749 пациентов. В Свердловской области снизилась суточная смертность от коронавируса. За сутки в регионе от COVID-19 скончалось 17 человек, за все время пандемии зарегистрировали 1 230 летальных случаев. С начала пандемии в России зафиксировали 47 391 случай смерти, из них 450 за минувшие сутки. Больше всего умерших в Москве — 75, Санкт-Петербурге — 64 и Московской области — 17.

