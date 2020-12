В Свердловскую область доставлены еще 2,1 тысячи доз вакцины от коронавируса.

Препарат «Спутник V» будет распределен между муниципалитетами региона, сообщает телеканал ОТВ. Часть вакцины оставят в Екатеринбурге, часть перевезут в другие города в соответствии с правилами перевозки. В общей сложности на территорию региона прибыли 3,1 тысячи доз вакцины. Она будет поставлена, прежде всего, врачам, которые трудятся в «красной зоне», а также водителям и фельдшерам скорой помощи и амбулаторных служб.

