Как болеют привитые от коронавируса пациенты в Нижнем Тагиле

У нас есть автор вакцины — институт Гамалеи. Это авторитет, которому я очень доверяю. По крайней мере все прогнозы и все, что они говорили о вакцине, о периоде ее применения, — соответствует действительности. Они говорят, что на штамм «омикрон» выработанные антитела будут действовать. Что теряет человек, что теряет организм при вакцинации? Ничего. Только приобретает защиту. Поэтому лучше прививаться,отметил Александр Павловских.