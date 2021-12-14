Как болеют привитые от коронавируса пациенты в Нижнем Тагиле

По словам главного врача Горбольницы № 1 Александра Павловских, вакцинированные от коронавируса пациенты имеют легкое течение заболевания, а в стационаре наблюдается меньший процент в сравнении с непривитыми горожанами.
То, что мы видим на практике: привитые от коронавируса граждане однозначно болеют легче, и заболевают меньше, и в стационар попадают в разы меньше привитых тагильчан,рассказал он редакции TagilCity.ru.
Факт о том, что вакцинация снижает вероятность тяжелой формы и летального исхода, подтверждается на практике работы медиков ковидного госпиталя, отметил главврач. В стационар и реанимацию попадают в основном пациенты из группы риска и непривитые. На 40 пациентов, находящихся в реанимации — привитых не более 1-2.
Группа риска и основная масса заболевших сегодня — это пациенты в возрасте 60+, тагильчане с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, ослабленным иммунитетом и лишним весом.
Более того, родственники пациентов с тяжелой формой коронавируса сожалеют, что не нашли время отправить родных на вакцинацию. Они могли бы предостеречь близких от тяжелого развития болезни, а в некоторых случаях и от смерти, рассказывает Александр Павловских.
Хронические заболевания, сахарный диабет, лишний вес, напомнил главврач, не являются противопоказанием к вакцинации, наоборот, являются показаниями. Данная группа людей относится к особо уязвимой в отношении COVID-19, поэтому прививка для них является особо важной.
Вот говорят: у меня же онкология или у родственников онкология, как же нам прививаться. Это как раз показание для прививки, проконсультируйтесь с лечащим врачом,сказал Александр Павловских.
Коронавирус продолжает мутировать и создавать новые штаммы. В ноябре этого года особое внимание врачей вызвал «омикрон», который отличается большим количеством мутации. По последним данным, он заразнее остальных штаммов, при этом дольше развивается в организме, значит, медленнее других переходит в тяжелую форму.
Главврач Горбольницы № 1 Александр Павловских отмечает, что прививки от коронавируса помогают людям защититься от нового штамма.
У нас есть автор вакцины — институт Гамалеи. Это авторитет, которому я очень доверяю. По крайней мере все прогнозы и все, что они говорили о вакцине, о периоде ее применения, — соответствует действительности. Они говорят, что на штамм «омикрон» выработанные антитела будут действовать. Что теряет человек, что теряет организм при вакцинации? Ничего. Только приобретает защиту. Поэтому лучше прививаться,отметил Александр Павловских.
Напомним, что также главврач рассказал, сколько привитых пациентов попадают в реанимацию ковидного госпиталя.