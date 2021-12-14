Капремонт отстойника на Черноисточинском гидроузле обойдется «Водоканал-НТ» в 4,5 млн

Эти отстойники используются для предварительного осветления и обесцвечивания воды. Это часть технологического процесса водоподготовки. После этого вода подается на скорые фильтры, а вся коагулированная смесь во время отстаивания уходит на дно отстойников в виде осадка.
Отмечается, что в составе сооружений находится пять горизонтальных отстойников с камерами реакции. Каждый из них разделен на две секции перегородкой.
Все работы планируется завершить до 28 февраля 2022 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 23 декабря.
Напомним, ранее об ухудшении качества водопроводной воды, которая поступает в дома тагильчан с Черноисточинского водохранилища, заявляли в «Водоканал-НТ». Причиной стал ремонт отстойников. Однако тогда заявляли, что работы будут завершены до 31 марта 2022 года.