На поиск в тагильской воде глистов и тяжелых металлов «Водоканал-НТ» потратит 2 млн

Контроль качества питьевой воды и водоисточников Нижнего Тагила планирует проводить в 2022 году «Водоканал-НТ». На эти цели компания потратит два миллиона рублей.

Специалистам, которые будут выполнять работы, предстоит отбирать пробы и проводить исследования на наличие яиц гельминтов, лямблий, энтеровирусов, гепатита А и сальмонеллы. Также они будут выявлять наличие тяжелых металлов и вредных веществ в воде. В частности, цинка, никеля, хрома, кадмия, цианидов, ртути, бенз (а)пирена и других. Всего в течение года будут отобраны 1366 проб с насосных станций всех районов города. Так, на Верхневыйском водохранилище специалисты отберут 31 пробу, а на Черноисточинском — 51. Больше всего проб будет взято в Тагилстроевском районе, так как на его территории располагается сразу семь насосных станций. Количество проб составит 71 штуку. Следующим по количеству идет Ленинский район. Там специалисты возьмут 42 пробы. Меньше всего их будет в Дзержинском — 31 штука. Отдельно будут проводиться разного рода санитарно-эпидемиологические исследования. Радиологические исследования специалисты проведут 8 раз за 2022 год в январе, июле и октябре. Паразитологические исследования на выявление цисты патогенных простейших, яиц гельминтов по Романенко и цисты лямблий будут проводиться раз в месяц в течение всего года. То же касается и вирусологических исследований. В частности, специалисты будут проверять пробы воды на гепатит А, ротавирусы и энтеровирусы. Санитарно-биологические исследования оказались самыми емкими. В течение всего года будет проведена почти сотня исследований. На выявление сальмонелл будет проведено 55 исследований. Ежемесячно их планируется по 4-5 штук. Также будет проверяться наличие в водоемах и стоках холерного вибриона. Это будет делаться в январе, августе и сентябре. Кроме того, специалистам предстоит выполнить и санитарно-химические исследоваия. Дважды в месяц будет проводиться проверка на наличие металлов. С той же периодичностью и в том же количестве воду проверят на наличие хлороформа и углерода. Договор с исполнителем заключается до 31 декабря 2022 года. Заявки принимаются до 16 декабря. Напомним, из-за капитального ремонта отстойника на Черноисточинском гидроузле в Нижнем Тагиле временно ухудшится качество питьевой воды. Качество водопроводной воды в Нижнем Тагиле станет хуже из-за ремонта на гидроузле Нарушения в области охраны окружающей среды были выявлены на ООО «Водоканал-НТ» во время плановой проверки Росприроднадзора в Нижнем Тагиле. Специалистами были взяты пробы отходов, сточной и природной воды. Нарушения были нарушены при экологическом контроле при использовании водных объектов, данные в декларации о воздействии на окружающую среду неверно отражены, а также некорректно заполнена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Нарушения охраны окружающей среды найдены на «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле

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