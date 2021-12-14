Нарушения охраны окружающей среды найдены на «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле

Нарушения охраны окружающей среды найдены на «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле
Нарушения охраны окружающей среды найдены на «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:02Здоровье и экологияФото: 1MI
Нарушения законодательства в области охраны окружающей среды были выявлены в ходе плановой проверки на ООО «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле.

Во время проверки специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» взяли пробы отходов, сточной и природной воды, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Установлено, что нарушения были допущены при использовании водных объектов во время экологического контроля, неверно предоставлены данные в декларации о воздействии на окружающую среду и декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Компания в результате получила предписание и специалисты направили уведомление о составлении протоколов об административных нарушениях.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
Материалы по теме:
нарушенияВодоканал-НТросприроднадзорНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы