Нарушения охраны окружающей среды найдены на «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле

Во время проверки специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» взяли пробы отходов, сточной и природной воды, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Установлено, что нарушения были допущены при использовании водных объектов во время экологического контроля, неверно предоставлены данные в декларации о воздействии на окружающую среду и декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Компания в результате получила предписание и специалисты направили уведомление о составлении протоколов об административных нарушениях.