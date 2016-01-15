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Ближайшие три дня в воздухе Нижнего Тагила будут накапливаться вредные примеси
Сюжеты:
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Ближайшие три дня в воздухе Нижнего Тагила будут накапливаться вредные примеси

15 января 2016, 17:55Здоровье и экологияДенис Таратонов
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