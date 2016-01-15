Ближайшие три дня в воздухе Нижнего Тагила будут накапливаться вредные примеси

Метеорологи объявили, что создались условия, при которых в атмосферном воздухе может скопиться повышенное содержание вредных веществ. В связи с этим тагильчанам не рекомендуются прогулки вблизи предприятий и мест с интенсивным движением транспорта. Количество вредных веществ воздухе неоднородно и может меняться в зависимости от погоды.