Ближайшие три дня в воздухе Нижнего Тагила будут накапливаться вредные примеси
15 января 2016, 17:55Здоровье и экологияДенис Таратонов
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Неблагоприятные условия для рассеивания в атмосфере вредных примесей. Именно это ожидает тагильчан с 20 часов вечера сегодняшнего дня.
Сюжеты: Нижний Тагил
Метеорологи объявили, что создались условия, при которых в атмосферном воздухе может скопиться повышенное содержание вредных веществ. В связи с этим тагильчанам не рекомендуются прогулки вблизи предприятий и мест с интенсивным движением транспорта. Количество вредных веществ воздухе неоднородно и может меняться в зависимости от погоды.
Предупреждение объявлено до 10 часов дня 18 января.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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