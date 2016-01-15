К Уралу приближается «Даниэлла». Коммунальщики готовят лопаты и снегоуборочную технику

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поручил службам благоустройства подготовиться к работе в усиленном режиме — по прогнозам синоптиков, на город надвигается обильный снегопад.

Мощный циклон «Даниэлла», который появился над Европой, а затем засыпал снегом центральную часть России, теперь приближается к Уралу. По данным метеорологов, осадки в виде обильного снега ожидаются в Екатеринбурге уже с вечера 15 января. Комитет благоустройства уже разослал предупреждения всем дорожно-эксплуатационным управлениям, подрядным организациям и всем, кто задействован в процессе уборки улично-дорожной сети сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Осадки начнутся сегодня вечером и будут продолжаться в течение завтрашнего дня, — рассказала председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова, — Мы попросили спецпредприятия подготовить дополнительную технику, составить план по вывозу снега с первоочередных участков — мостов, путепроводов, проезжей части.

Первоочередной задачей при обильном снегопаде является патрульная снегоочистка — сметание снега в сторону и обработка поверхности противогололедным материалом (это позволит снизить вероятность появления гололеда и большого наката).

Если все ожидают, что сразу начнется вывоз снега, то это не так, — пояснила Тамара Благодаткова, — В первую очередь, мы должны обеспечить безопасный проезд: не допустить скопления снега и обработать дорогу.

В предстоящую ночь на улицы города выйдут более 500 единиц специализированной техники и не менее 600 дорожных рабочих. В первую очередь снегоуборочные машины появятся на улицах, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, и на основных дорожных артериях города.