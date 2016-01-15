Все зимние праздники травматологи Нижнего Тагила работали в усиленном режиме

На первом месте оказались вывихи, переломы, полученные на горках. На втором – травмы лыжников и сноубордистов. Жертв обморожений, как ни странно, было мало, хотя низкие температуры воздуха держались практически все зимние каникулы.

Десять дней выходных для большинства горожан – это время встреч с близкими, друзьями, застолья и веселья, порой настолько бурного, что заканчивалось оно в переполненных травмпунктах больниц. Ежедневно в каждую городскую травматологию обращались по 40-50 человек. Хирурги едва успевали сказать друг другу «С Новым годом!».

Большинство неудачно отпраздновавших поступали в больницы после двух часов ночи. И это не только загулявшие взрослые! На рассвете привозили в травму и детей, хотя, по признанию родителей, инцидент с сыном или дочкой произошел еще накануне вечером. Чего, спрашивается, ждали? Отвечали: днем в травме очереди, а ночью пусто.

Вторая волна пострадавших, тех, кто только после пробуждения обнаруживали на себе какие-либо повреждения, «накатывала» с 10 часов утра.

Очередь в коридоре травмпункта по Липовому тракту мы обнаружили и в морозный предрождественский полдень 6 января. Хирурги устраняли последствия неудачного катания у подростка с переломом руки.

Сын с четырех лет стоит на коньках, сейчас ему уже 14, мы за него были спокойны, -поделился отец пострадавшего Анатолий Кузьмин. – Никогда прежде неприятностей не случалось. Сегодня утром Артем пошел с друзьями на каток, попал лезвием в ямку, упал на локоть. На всякий случай приехали сюда сделать рентген, оказалось - перелом. Еще повезло, что повреждена левая рука, а не правая.

В праздничные дни врач-травматолог Санжар Раимжанов дежурил неоднократно. Он приехал в наш город из ближнего зарубежья. Говорит, что в первый год своей работы в нижнетагильском травмпункте еще удивлялся, как бесшабашно многие гуляют, не боятся покалечиться и за детей не переживают. Позже привык.

У всех один ответ на вопрос, как они получили травму: «катались, упали», - рассказывает Санжар. - Второго января двери нашего травмпункта вообще не закрывались. - В кабинете, где мы накладываем гипс, всегда были пациенты. Хорошо еще люди стали экономить на салютах, не пришлось лечить обожженных. Но и переломы – дело серьезное: зарастают в течение трех недель и больше.

Каждый второй посетитель травмы проходил через рентгенотделение. Ни одному из обратившихся медики не имели права отказать в обследовании, даже когда было явно видно, что пациент симулирует, пришел скорее за больничным, а не за медпомощью.

Принимали по 30-40 человек за дежурство, - рассказывает рентгенолог Марина Владимировна. - Смены в праздники всегда непростые. К тому же остро не хватает персонала, в частности четырех рентген-лаборантов. Молодежи мало: из тех, кто у нас сейчас работает, только одна сотрудница не пенсионного возраста.

Кроме того, с декабря в здравоохранении изменился порядок начисления зарплаты. Медицинские сотрудники потеряли надбавки, к примеру, за стаж работы. Правда, вдвое увеличен оклад. Но сложность и особый характер работы больше не учитывается, поэтому молодежь к нам и не спешит.