172 ели стали жертвами чёрных лесорубов в Свердловской области
Сегодня, 00:30Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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За 2 недели до празднования Нового года в лесах Свердловской области незаконно срубили 172 ели. Ущерб, причинённый чёрными лесорубами, оценили в 433 тыс. рублей.
Чёрные лесорубы, нанёсшие почти полумиллионный ущерб лесному хозяйству Свердловской области, задержаны полицией.
Всего удалось поймать 6 человек, нарушивших законодательство. Больше всего деревьев оказалось срублено в Нижнетагильском лесничестве – 167 штук. Нарушителя задержал стационарный пост, документов на срубленные ели на руках не оказалось.
Материалы по всем выявленным фактам нарушения Лесного кодекса РФ переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, сообщает «Уралинформбюро».
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