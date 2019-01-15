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172 ели стали жертвами чёрных лесорубов в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Elka0512 04

172 ели стали жертвами чёрных лесорубов в Свердловской области

Сегодня, 00:30Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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