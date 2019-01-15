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«Российский экологический оператор» создаст комплексную систему обращения с ТКО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Российский экологический оператор» создаст комплексную систему обращения с ТКО

Сегодня, 11:23Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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