«Российский экологический оператор» создаст комплексную систему обращения с ТКО
Компания «Российский экологический оператор» будет утверждена в России и займется формированием комплексной системы обращения с ТКО и предотвращением вредоносного воздействия отходов на экологию.
В России будет учрежден «Российский экологический оператор». Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
В компетенции компании войдет формирование единой системы обращения с ТКО и управление данной системой, также оператор будет курировать вопросы защиты окружающей среды и здоровья человека от вредоносного воздействия отходов.
Помимо этого, компания будет заниматься выкупом земельных участков под объекты капитального строительства, необходимые для деятельности в области обращения с ТКО.
Российский экологический оператор будет базироваться в Москве, его учредителем станет Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Высшим органом управления компании назначен наблюдательный совет. В состав совета войдут гендиректор компании, вице-премьер, министры природных ресурсов и экологии, строительства и ЖКХ, промышленности и торговли РФ.
В течение месяца правительством РФ должен быть утвержден устав организации и положение о наблюдательном совете. Регистрация компании должна осуществиться за три месяца.
Кроме того, согласно поручению президента РФ, до 1 января 2020 года в России должна быть создана единая государственная система учета ТКО, сообщает «Областная газета».
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