«Российский экологический оператор» создаст комплексную систему обращения с ТКО

В России будет учрежден «Российский экологический оператор». Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

В компетенции компании войдет формирование единой системы обращения с ТКО и управление данной системой, также оператор будет курировать вопросы защиты окружающей среды и здоровья человека от вредоносного воздействия отходов.

Помимо этого, компания будет заниматься выкупом земельных участков под объекты капитального строительства, необходимые для деятельности в области обращения с ТКО.

Российский экологический оператор будет базироваться в Москве, его учредителем станет Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Высшим органом управления компании назначен наблюдательный совет. В состав совета войдут гендиректор компании, вице-премьер, министры природных ресурсов и экологии, строительства и ЖКХ, промышленности и торговли РФ.

В течение месяца правительством РФ должен быть утвержден устав организации и положение о наблюдательном совете. Регистрация компании должна осуществиться за три месяца.