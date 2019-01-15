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Школа №25 в Екатеринбурге закрыта на 30 дней из-за массового отравления детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школа №25 в Екатеринбурге закрыта на 30 дней из-за массового отравления детей

Сегодня, 12:35Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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