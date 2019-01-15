Школа №25 в Екатеринбурге закрыта на 30 дней из-за массового отравления детей
В Екатеринбурге 28 детей обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. После проверки школьной столовой деятельность образовательного учреждения приостановили на 30 суток.
Судебные приставы в Екатеринбурге приостановили деятельность школьной столовой в поселке Мичуринский из-за распространения инфекционного заболевания.
Проверку в школе провели, после того как 28 детей обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. В ходе проверки и проведенных исследований обнаружилось, что оборудование в пищеблоке школы не обрабатывали должным образом. Также нарушались санитарно-эпидемиологические нормы и правила, при помощи которых можно предотвратить распространение инфекционных заболеваний. На кухне образовательного учреждения обнаружены следы острой вирусной инфекции, поражающей слизистые оболочки человека.
По решению суда деятельность школы приостановлена на 30 дней. За этот срок ООО, которое отвечает за питание в образовательном учреждении, должно устранить все выявленные нарушения, информирует rg.ru.
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