Школа №25 в Екатеринбурге закрыта на 30 дней из-за массового отравления детей

Проверку в школе провели, после того как 28 детей обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. В ходе проверки и проведенных исследований обнаружилось, что оборудование в пищеблоке школы не обрабатывали должным образом. Также нарушались санитарно-эпидемиологические нормы и правила, при помощи которых можно предотвратить распространение инфекционных заболеваний. На кухне образовательного учреждения обнаружены следы острой вирусной инфекции, поражающей слизистые оболочки человека.