Россиян предупредили о вспышке птичьего гриппа

Штамм в настоящий момент быстро перемещается по Европе. Из-за погодных аномалий возможна ранняя миграция птиц, являющихся переносчиками заболевания. В прошлом году вспышка птичьего гриппа была ликвидирована весной, очаги оставались на территории Нигерии и ЮАР.

Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов России, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части,говорят в Роспотребнадзоре.