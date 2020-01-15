Россиян предупредили о вспышке птичьего гриппа
Сегодня, 08:57Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Россию вместе с перелетными птицами из Европы может попасть вирус птичьего гриппа H5N8, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребндзора.
Штамм в настоящий момент быстро перемещается по Европе. Из-за погодных аномалий возможна ранняя миграция птиц, являющихся переносчиками заболевания. В прошлом году вспышка птичьего гриппа была ликвидирована весной, очаги оставались на территории Нигерии и ЮАР.
Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов России, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части,говорят в Роспотребнадзоре.
В настоящий момент случаев заражения людей вирусом H5N8 не зафиксировано, однако ученые полагают, что патоген стремительно мутирует и может привести к заражению людей.
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