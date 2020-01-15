В Свердловской области на 133 миллиона рублей закупят лесопожарную технику

На 125 миллионов рублей закупят 66 единиц техники, среди которых: автобусы, мотовездеходы и вездеходы на гусеничном ходу, моторные лодки. Кроме того, будет закуплено оборудование для тушения пожаров. Еще на 7,7 миллиона рублей будет куплена техника для проведения лесовосстановительных и лесохозяйственных работ.