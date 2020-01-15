В Свердловской области на 133 миллиона рублей закупят лесопожарную технику
Сегодня, 13:21Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В этом году в рамках нацпроекта «Экология» в Свердловской области закупят лесопожарную технику почти на 133 миллиона рублей, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
На 125 миллионов рублей закупят 66 единиц техники, среди которых: автобусы, мотовездеходы и вездеходы на гусеничном ходу, моторные лодки. Кроме того, будет закуплено оборудование для тушения пожаров. Еще на 7,7 миллиона рублей будет куплена техника для проведения лесовосстановительных и лесохозяйственных работ.
В минувшем году в рамках нацпроекта было приобретено 157 единиц техники для Уральской базы авиационной охраны лесов. Финансирование составило 242 миллиона рублей.
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