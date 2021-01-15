В Нижнем Тагиле ожидаются мороз и ухудшение погодных условий

В Нижнем Тагиле ожидаются мороз и ухудшение погодных условий

Сегодня, 18:46Здоровье и экологияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле ожидаются мороз и ухудшение погодных условий. Граждан просят быть внимательнее на дорогах, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

В связи с ожидающимся резким снижением температуры и снегом, сотрудники ГИБДД советуют гражданам соблюдать меры безопасности.

При движении на автомобиле, жителям следует соблюдать безопасную дистанцию как с впереди идущим транспортным средством, так и боковой интервал. Из-за снега может быть ограничена видимость, поэтому рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим.

У пешеходов может быть ограничен обзор из-за осадков или предметов одежды, поэтому перед выходом на дорогу следует убедиться в безопасности перехода. Если тротуар отсутствует, то в темное время суток рекомендуется передвигаться по освещенным участкам проезжей части и навстречу транспортному потоку. На одежду следует нанести светоотражающие элементы.

Напомним, в Челябинской области пассажиры автобуса оказались на 30-градусном морозе из-за поломки автобуса. Сотрудники ГИБДД прибыли на место и помогли организовать эвакуацию людей на попутном транспорте.

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