В Нижнем Тагиле ожидаются мороз и ухудшение погодных условий

В связи с ожидающимся резким снижением температуры и снегом, сотрудники ГИБДД советуют гражданам соблюдать меры безопасности.
При движении на автомобиле, жителям следует соблюдать безопасную дистанцию как с впереди идущим транспортным средством, так и боковой интервал. Из-за снега может быть ограничена видимость, поэтому рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим.
У пешеходов может быть ограничен обзор из-за осадков или предметов одежды, поэтому перед выходом на дорогу следует убедиться в безопасности перехода. Если тротуар отсутствует, то в темное время суток рекомендуется передвигаться по освещенным участкам проезжей части и навстречу транспортному потоку. На одежду следует нанести светоотражающие элементы.
Напомним, в Челябинской области пассажиры автобуса оказались на 30-градусном морозе из-за поломки автобуса. Сотрудники ГИБДД прибыли на место и помогли организовать эвакуацию людей на попутном транспорте.