В Нижнем Тагиле ожидаются мороз и ухудшение погодных условий

У пешеходов может быть ограничен обзор из-за осадков или предметов одежды, поэтому перед выходом на дорогу следует убедиться в безопасности перехода. Если тротуар отсутствует, то в темное время суток рекомендуется передвигаться по освещенным участкам проезжей части и навстречу транспортному потоку. На одежду следует нанести светоотражающие элементы.