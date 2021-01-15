В Свердловской области отменили анализ на COVID-19 перед плановой госпитализацией

В конце 2020 года Минздрав внес изменения в приказ о временном порядке работы больниц во время пандемии коронавируса. Теперь при плановой госпитализации больше не нужно предоставлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Если нет оснований, то анализ делать не будут,сообщили Е1 в оперштабе.
Ранее направление на госпитализацию пациентам выдавалось только при получении такого анализа.
Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано около 64 тысяч случаев заболевания коронавируса. От инфекции скончались 1753 жителя региона.