В Свердловской области отменили анализ на COVID-19 перед плановой госпитализацией

В больницах Свердловской области отменили обязательный анализ на коронавирус перед плановой госпитализацией.

В конце 2020 года Минздрав внес изменения в приказ о временном порядке работы больниц во время пандемии коронавируса. Теперь при плановой госпитализации больше не нужно предоставлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Если нет оснований, то анализ делать не будут,сообщили Е1 в оперштабе. Ранее направление на госпитализацию пациентам выдавалось только при получении такого анализа. Напомним, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано около 64 тысяч случаев заболевания коронавируса. От инфекции скончались 1753 жителя региона. В Свердловской области установлен новый рекорд по суточной смертности от COVID-19

