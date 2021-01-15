В Свердловской области за сутки выявлено 392 случая коронавируса

В Свердловской области число заболевших COVID-19 за сутки опять приближается к 400 случаям

Больше всего случаев за сутки выявлено в Екатеринбурге — 199, в Нижнем тагиле — 34. Также инфекция зафиксирована у жителей Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Красноуфимска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского, Талицкого, Тугулымского городских округов.