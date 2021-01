В Свердловской области за сутки выявлено 392 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 392 случая COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области число заболевших COVID-19 за сутки опять приближается к 400 случаям Больше всего случаев за сутки выявлено в Екатеринбурге — 199, в Нижнем тагиле — 34. Также инфекция зафиксирована у жителей Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Красноуфимска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского, Талицкого, Тугулымского городских округов. 546 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, 324 из них лежат в реанимации, 216 подключены к аппаратам ИВЛ. В России за минувшие сутки выявлено 24 715 случаев инфицирования в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 5534, Санкт-Петербурге — 3094 и Московской области — 1361. За время пандемии в стране зарегистрирован 3 520 531 случай коронавируса. За сутки по выздоровлению из медучреждений Свердловской области выписано 395 человек С начала пандемии от коронавируса вылечились 56 830 пациентов. В России число выздоровевших от COVID-19 достигло 2 909 680 человек, из них с 14 по 15 января выписаны 27 636 пациентов. По данным Роспотребнадзора под наблюдением врачей остаются 611 417 человек. В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались 18 человек Таким образом от инфекции умер 1771 житель региона. В России за сутки зарегистрировано 555 летальных случаев, больше всего в Москве — 81, Санкт-Петербурге — 72 и Московской области — 29. За время пандемии от COVID-19 скончалось 64 495 россиян.

