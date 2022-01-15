Свердловский врач Харитонов назвал «Омикрон» последней атакой COVID-19

Свердловский врач Харитонов назвал «Омикрон» последней атакой COVID-19
Свердловский врач Харитонов назвал «Омикрон» последней атакой COVID-19
Сегодня, 16:31Здоровье и экологияФото: 1MI
Главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава региона Александр Харитонов придерживается мнения, что омикрон-штамм — последняя атака коронавируса.

Харитонов сказал, что данная мутация не является последней, но при этом против штамма была выстроена хорошая защита. Интервью со специалистом опубликовал департамент информполитики региона.

Медик подчеркнул, что эпидемиологи должны понять, как управлять инфекцией. Один из способов — вакцинация. Однако стоит помнить и о своевременном определении больных, а также противоэпидемических мероприятиях и разобщении коллективов. Харитонов считает, что зафиксированный высокий прирост больных связан с прошедшими новогодними праздниками.

Напомним, 14 января стало известно, что Роспотребнадзор проведет обследование учащихся и педагогического состава на штаммы коронавируса в двух школах и детском саду Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Коронавирус
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