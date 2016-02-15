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В Нижнем Тагиле планируется провести 18 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ в 2016 году
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле планируется провести 18 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ в 2016 году

15 февраля 2016, 09:50Здоровье и экологияПавел Щербина
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