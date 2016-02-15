В Нижнем Тагиле планируется провести 18 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ в 2016 году

Официальный сайт городской Администрации сообщает о том, что специалисты Центра по профилактике СПИДа отметили, что в городе сохраняется неблагополучная обстановка по ВИЧ-заболеваемости. Сейчас носителем ВИЧ в городе является 1% тагильчан. Этот показатель ниже, чем в среднем по Свердловской области, но новые случаи заболеваний вызывают обеспокоенность медиков.

Для того чтобы предотвратить дальнейшее распространение ВИЧ, а также своевременно выявлять заболевших, в этом году планируется провести 18 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ в лечебных учреждениях Нижнего Тагила.

Заместитель Главы города по социальной политике Валерий Суров также отметил, что помимо открытия в Нижнем Тагиле стационарных пунктов тестирования на ВИЧ, необходимо также усилить информационную работу среди молодёжи.