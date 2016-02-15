В Нижнем Тагиле смог и зимой, и летом: тагильчане жалуются на вредные облака, плывущие по улицам города (ФОТО)

Спасатели выехали на место. Густое облако было ими обнаружено. Ко времени их приезда оно продолжило путешествие по району, оказавшись у ДК НТМК.

Вечером того же дня в туман почти нулевой видимости попало маршрутное такси, на котором передвигался читатель TagilCity.ru Пётр.

Мы въехали в облако на ул. Фестивальной близ АЗС. Как быстро мы в нём оказались, так быстро и выехали из него. Но внутри видимость была почти нулевая. Водители сбавляли скорость движения рассказал Пётр журналисту TagilCity.ru.

Разумеется, сделать что-либо с подобными облаками спасатели не в состоянии. Эти облака – продукт влажности воздуха, выхлопных газов автомобилей и заводских выбросов, в безветренную погоду стелящихся по земле.

Тогда спасатели рекомендовали аллергикам, а также людям, страдающим лёгочными заболеваниями, по возможности избегать попадания в смог. А сегодня Уральская гидрометеослужба официально объявила о том, что в Нижнем Тагиле установились неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Причина – та же. Из-за штиля вредные вещества рассеиваются очень медленно. Что создаёт опасность для здоровья тагильчан.

Из-за гриппа многие тагильчане приучили себя к ношению медицинских масок на лице. Кто знает, возможно, скоро тагильчанам придётся привыкать и к ватно-марлевым повязкам.

Дойдёт ли до этого – об этом портал TagilCity.ru расскажет позднее.

Если вы заботитесь о своем здоровье, то вам наверняка стоит построить свой собственный дом за городом. Вы не знаете к кому обратиться за материалами или есть сомнения? Тогда почитайте отзывы на сайте компании «Помор Лес».