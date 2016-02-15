В Нижнем Тагиле смог и зимой, и летом: тагильчане жалуются на вредные облака, плывущие по улицам города (ФОТО)
В субботу утром сотрудники «Центра защиты населения и территории» получили сигнал о том, что по Тагилстрою движется облако, внутри которого ощущается неприятный химический запах.
Спасатели выехали на место. Густое облако было ими обнаружено. Ко времени их приезда оно продолжило путешествие по району, оказавшись у ДК НТМК.
Вечером того же дня в туман почти нулевой видимости попало маршрутное такси, на котором передвигался читатель TagilCity.ru Пётр.
Мы въехали в облако на ул. Фестивальной близ АЗС. Как быстро мы в нём оказались, так быстро и выехали из него. Но внутри видимость была почти нулевая. Водители сбавляли скорость движения рассказал Пётр журналисту TagilCity.ru.
Разумеется, сделать что-либо с подобными облаками спасатели не в состоянии. Эти облака – продукт влажности воздуха, выхлопных газов автомобилей и заводских выбросов, в безветренную погоду стелящихся по земле.
Тогда спасатели рекомендовали аллергикам, а также людям, страдающим лёгочными заболеваниями, по возможности избегать попадания в смог. А сегодня Уральская гидрометеослужба официально объявила о том, что в Нижнем Тагиле установились неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Причина – та же. Из-за штиля вредные вещества рассеиваются очень медленно. Что создаёт опасность для здоровья тагильчан.
Из-за гриппа многие тагильчане приучили себя к ношению медицинских масок на лице. Кто знает, возможно, скоро тагильчанам придётся привыкать и к ватно-марлевым повязкам.
Дойдёт ли до этого – об этом портал TagilCity.ru расскажет позднее.
ФОТО: cznnt.ru
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© Эрик Х., TagilCity.ru