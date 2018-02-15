Популяция крыс в районах Нижнего Тагила растёт из-за несвоевременного вывоза ТБО
15 февраля, 06:35Здоровье и экология
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Из-за несвоевременного вывоза твёрдых бытовых отходов управляющими компаниями в некоторых районах Нижнего Тагила выросла популяция крыс.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2017 году была проведена дератизация очагов распространения крыс в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Однако борьба с грызунами начинает походить на бег по кругу, считают нижнетагильские экологи.
Управляющие компании не занимаются своевременным вывозом твёрдых бытовых отходов, что приводит к росту популяции крыс, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила. По указанию главы города будет сформирован комплекс мероприятий по эффективной дератизации районов.
В начале февраля 2018 года жители Алтайского микрорайона Нижнего Тагила пожаловались на очередной всплеск появления крыс в подвалах домов и на придомовых территориях. Травлю грызунов планируется провести в марте с наступлением оттепели.
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