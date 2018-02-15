Служба доставки суши и пиццы «ЖарКо» в Екатеринбурге закрыта на 45 дней

В конце января 2018 года на основании жалобы потребителя было проведено административное расследование в отношении службы доставки готовой еды «ЖарКо» в Екатеринбурге.

Представители Роспотребнадзора выявили ряд нарушений санитарного законодательства, наличие которых не позволяет предприятию функционировать. В отношении владельца предприятия был составлен административный протокол, который дополнили протоколом о приостановке деятельности.

2 февраля 2018 года суд решил приостановить деятельность службы доставки готовой еды «ЖарКо» на 45 дней, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.