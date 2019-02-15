Подземный источник качественной питьевой воды найден для Нижнего Тагила

В 2017-2018 годах сотрудники Минприроды проводили работы по обнаружению подземного источника качественной питьевой воды. Поиски осуществлялись с посредством буровых, геофизических, опытных и других работ.

В итоге был найден подземный источник в районе Верхне-Выйского водохранилища с суммарными запасами 17,99 тысячи кубических метров в сутки. Качество воды соответствует высоким показателям питьевых характеристик.

Данный источник полностью покрывает потребности жителей Нижнего Тагила в случае возникновения чрезвычайной ситуации, прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Помимо этого, министр отметил, что источник может наращивать запасы питьевой воды до 35 тысяч кубических метров в сутки, что соответствует половине потребностей тагильчан:

В будущем этот водозабор может быть включен в систему питьевого водоснабжения Нижнего Тагила, частично заменив имеющиеся поверхностные источники.