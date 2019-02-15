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Подземный источник качественной питьевой воды найден для Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подземный источник качественной питьевой воды найден для Нижнего Тагила

Сегодня, 19:21Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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