Подземный источник качественной питьевой воды найден для Нижнего Тагила
В районе Верхне-Выйского водохранилища был найден подземный источник качественной питьевой воды с запасом до 35 тысяч кубических метров в сутки, что соответствует половине потребностей тагильчан. В будущем источник может быть включен в систему питьевого водоснабжения Нижнего Тагила.
В 2017-2018 годах сотрудники Минприроды проводили работы по обнаружению подземного источника качественной питьевой воды. Поиски осуществлялись с посредством буровых, геофизических, опытных и других работ.
В итоге был найден подземный источник в районе Верхне-Выйского водохранилища с суммарными запасами 17,99 тысячи кубических метров в сутки. Качество воды соответствует высоким показателям питьевых характеристик.
Данный источник полностью покрывает потребности жителей Нижнего Тагила в случае возникновения чрезвычайной ситуации, прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Помимо этого, министр отметил, что источник может наращивать запасы питьевой воды до 35 тысяч кубических метров в сутки, что соответствует половине потребностей тагильчан:
В будущем этот водозабор может быть включен в систему питьевого водоснабжения Нижнего Тагила, частично заменив имеющиеся поверхностные источники.
Ранее возможность резервирования отсутствовала, так как найденные источники имели суммарные запасы от 1 до 3 тысяч кубических метров в сутки.